W skrócie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku złożyła w sądzie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec 11 członków komisji wyborczej w Gościcinie.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy liczeniu głosów podczas wyborów prezydenckich w czerwcu 2025 r., wynikających z błędu podczas sortowania kart do głosowania.

Prokurator wnioskuje o roczny okres próby dla podejrzanych oraz zasądzenie na ich rzecz świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

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O skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Wejherowie poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Śledczy zarzucili 11 członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gościcinie niedopełnienie obowiązków oraz dopuszczenie się nadużycia przy obliczaniu głosów podczas wyborów prezydenckich, przeprowadzonych w dniach 1-2 czerwca 2025 r.

Prokurator wniósł o wyznaczenie podejrzanym rocznego okresu próby, liczonego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i o zasądzenie od nich świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 1,5 tys. zł do 3 tys. zł.

Pomyłka podczas liczenia głosów w wyborach prezydenckich. Jest wniosek prokuratury

Jak przekazała prokuratura, wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości. Podczas składania wyjaśnień podejrzani wskazali, że błąd w przypisaniu głosów mógł powstać przy sortowaniu kart do głosowania i odkładaniu ich na stosy przypisane poszczególnym kandydatom. Przyznali również, że przed podpisaniem protokołu wydrukowanego z systemu informatycznego nie sprawdzili prawidłowości zawartych w nim danych, zakładając, że odpowiadają one rzeczywistemu przebiegowi głosowania.

Prokuratura oceniła, że właściwości i warunki osobiste podejrzanych oraz ich dotychczasowa postawa uzasadniają przypuszczenie, że będą oni przestrzegać porządku prawnego i nie popełnią ponownie przestępstwa. Żaden z członków komisji nie był wcześniej karany za przestępstwa umyślne. Większość z nich pracuje zarobkowo, a część wielokrotnie zasiadała już w komisjach podczas poprzednich wyborów.

To drugi wniosek o warunkowe umorzenie postępowania skierowany do sądu w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy ustalaniu wyników głosowania w komisjach wyborczych w województwie pomorskim. Poprzedni, obejmujący 7 członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, trafił do sądu 29 września br.



