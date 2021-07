Pomorskie: Ukradł przystawkę wózka inwalidzkiego. Części chciał sprzedać na złomie

Do zdarzenie doszło w minioną niedzielę. Dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał wówczas zgłoszenie w sprawie kradzieży elektrycznej przystawki do wózka inwalidzkiego. Miało to miejsce przed jednym z lokali gastronomicznych, gdzie właściciel pozostawił to urządzenie. Wartość strat oszacowana została na kwotę 8 tys. zł.

Sprawą zajęli się miejscowi kryminalni, którzy ustalili personalia złodzieja. W środę mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego.

Nie wiedział, do czego służy

W czasie rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do kradzieży. Tłumaczył, że nie wiedział, do czego mogło służyć urządzenie, które ukradł. Przyznał, że chciał je rozkręcić, a części sprzedać na złomie.

Reklama

Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych należących do podejrzanego, funkcjonariusze znaleźli skradzioną przystawkę. "Już niebawem wróci ona do swojego właściciela" - poinformowała policja.

Zatrzymany usłyszy zarzut dotyczący kradzieży mienia. Grozi mu do pięciu lat więzienia.