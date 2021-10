Pomorskie: Trzech nastolatków skakało po dachu karetki. Straty na blisko 40 tys. zł

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę ok. godz. 22.00 w jednej z miejscowości powiatu chojnickiego (Pomorskie).

Z ustaleń policji wynikało, że trzech młodych mężczyzn skakało po dachu karetki pogotowia, gdy medycy byli z wizytą u pacjenta.

Zniszczenia w mieniu oszacowano na blisko 40 tys. zł.



Sami zgłosili się na komisariat

Sprawą zajęli się funkcjonariusze komisariatu w Czersku. Rozpytywali potencjalnych świadków, weryfikowali informacje, które do nich docierały, a w lokalnych mediach pojawił się komunikat o poszukiwaniach sprawców wandalizmu.



Pomorska policja podała w czwartek, że poszukiwani sami zgłosili się na komisariat. To trzech młodych mężczyzn z gmin Czersk i Chojnice w wieku od 16 do 18 lat.



18-latek i jego o rok młodszy kolega usłyszeli zarzut zniszczenia mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. "16-latek jako nieletni sprawca czynu karalnego odpowie przed sądem rodzinnym" - przekazały służby prasowe pomorskiej policji.