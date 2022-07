Pomorskie: Ścieki z oczyszczalni trafiły do Zatoki Puckiej

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" poinformowała, że w niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck do Oczyszczalni w Swarzewie. W komunikacie wskazano, że zaszła konieczność zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej.

Na kąpielisku w Pucku, które znajduje się po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej, po zrzucie ścieków ratownicy wywiesili czerwoną flagę, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

Nie wiadomo, ile metrów sześciennych ścieków zrzucono do morza

Po kilku godzinach Miasto Puck w mediach społecznościowych poinformowało, że udało się naprawić rozszczelnienie rurociągu. Wskazano również, że w poniedziałek Powiatowa Stacja Epidemiologiczna sprawdzi stan czystości wody w Zatoce Puckiej.

Spółka nie podała informacji, ile metrów sześciennych ścieków zostało zrzuconych do morza.