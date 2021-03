Pomorskie: Oskarżony o zabójstwo. Adwokat: Boję się, że Słupsk doczeka się własnego Komendy

Piotr O., oskarżony o zabójstwo, jest w areszcie od listopada 2018 roku. Jego obrońca twierdzi jednak, że śledztwo od początku było niewłaściwie prowadzone. - Boję się, że Słupsk doczeka się własnego Tomasza Komendy - mówi adwokat Bartosz Fieducik.

Zdjęcie Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się w grudniu 2019 roku /Piotr Kamionka / REPORTER /Reporter

- Opinia publiczna żyje w przekonaniu, że oskarżony jest zabójcą, a powinna się dowiedzieć, co naprawdę się wydarzyło. Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, by o tej sprawie mówić otwarcie, ponieważ temu człowiekowi dzieje się krzywda - twierdzi Bartosz Fieducik, cytowany przez "Głos Pomorza".

Chodzi o proces, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Prokuratura oskarżyła Piotra O. o zabójstwo Jacka B. oraz inne przestępstwa: kradzież samochodu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, wywieranie groźbą wpływu na zeznania świadka.

Do zabójstwa doszło w listopadzie 2018 roku w Hotelu Słupsk. Prokuratura twierdzi, że Piotr O. pobił 45-letniego Jacka B., a potem przywiązał telewizor kineskopowy kablem do szyi pokrzywdzonego i wypchnął go z trzeciego piętra na dziedziniec budynku. Motywem miała być rywalizacja o kobietę.

Jak przypomina "Głos Pomorza", proces toczy sie z wyłączeniem jawności na wniosek prokuratora. Oskarżony i jego obrońca domagali się jednak jawnej rozprawy. Poza tym, sąd kilka razy przedłużał już tymczasowy areszt Piotrowi O., a ostatnio - ponieważ minęły już dwa lata pobytu w areszcie - zrobił to Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Efekt? Obserwatorem procesu jest teraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, do której zwrócił się adwokat oskarżonego.

