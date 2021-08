Pomorskie. Jechali na grzyby... drogą pożarową. Spłonął im samochód za 400 tys. zł

W niedzielę w lasach niedaleko Czerska (woj. pomorskie) doszło do pożaru samochodu osobowego, którym podróżowali grzybiarze. Portal wizjalokalna.pl podał, że autem jechał z żoną mężczyzna, który udawał się na grzyby. Pojazd miał zatrzymać, gdy poczuł zapach dymu.



"Do pożaru samochodu marki Audi na drodze pożarowej nr 7 w kierunku na Lubocień" - podała Ochotnicza Straż Pożarna w Legbądzie.



400 tys. złotych strat po pożarze auta

Do zdarzenia doszło około godz. 11. Ogień, który wybuchł w komorze silnika, błyskawicznie ogarnął cały samochód. Na miejsce przyjechały trzy zastępy ratowników z OSP Legbąd i OSP Czersk, niezwłocznie rozpoczynając akcję gaśniczą.



Mimo to auto spłonęło doszczętnie.



OSP Legbąd poinformowała, że straty wstępnie oszacowane zostały na 400 tys. zł, a auto, które spłonęło to luksusowe sportowe Audi RS6.