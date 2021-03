Pomorskie: 29-letni stalker nękał 18-letnią dziewczynę. Groził śmiercią i zarażeniem chorobą zakaźną

29-letni mężczyzna przyjechał za 18-latką z Mołdawii do Polski. Dzwonił do niej w nocy, wysyłał SMS-y, groził śmiercią i zarażeniem chorobą zakaźną. Podejrzanego o stalking zatrzymała policja, a sąd go aresztował.

Zdjęcie Policja zatrzymała stalkera /Damian Klamka/East News /East News

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Dawid Krajewski powiedział, że funkcjonariusze w połowie stycznia otrzymali zgłoszenie o przestępstwie o stalkingu.

Pokrzywdzona 18-letnia Mołdawianka kilka razy spotkała się z mężczyzną w swoim kraju, ale nie chciała kontynuować znajomości. - Gdy powiedziała o tym mężczyźnie, ten zaczął ją nękać. Kobieta nawet wyjechała z Mołdawii, aby uwolnić się od 29-latka, lecz on przyjechał za nią do Polski - dodał Dawid Krajewski.

Funkcjonariusze ustalili, że po przyjeździe do Polski sprawca dręczył swoją ofiarę, dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy oraz wysyłając jej SMS-y.

Trzymiesięczny areszt

Mężczyzna również groził kobiecie śmiercią i zarażeniem chorobą zakaźną. Mimo wyraźnego sprzeciwu nękanej kobiety, nie przestawał jej dręczyć, a nawet stawał się bardziej nachalny i agresywny.

Policjanci ustalili, że za stalking odpowiada 29-letni obywatel Mołdawii, który wiedząc, że pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o przestępstwie, zniknął. Podejrzanego zatrzymano na terenie powiatu starogardzkiego. W Prokuraturze Rejonowej w Tczewie obywatel Mołdawii usłyszał zarzuty uporczywego nękania i kierowania wobec kobiety gróźb karalnych.

Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Za przestępstwo stalkingu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, zaś za kierowanie gróźb karalnych do dwóch lat.