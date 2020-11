​Pomorskie: 25-latek podpalił kolegę. Policji tłumaczył, że "dla żartu"

25-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska (woj. pomorskie) oblał łatwopalną substancją 43-letniego kolegę i go podpalił. Policjantom tłumaczył, że zrobił to "dla żartu". Pokrzywdzony, który okazał się być poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności, z obrażeniami głowy i twarzy trafił do szpitala.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek (5 listopada), gdy mężczyźni razem pili alkohol.

Pokrzywdzony z poparzeniami głowy i twarzy do szpitala trafił dopiero w piątek z własnego domu. To nie on wezwał pomoc medyczną. Nie chciał także podać policji informacji o osobie, która spowodowała u niego obrażenia.

Do 25-latka policję doprowadziły zabezpieczone ślady i dowody oraz przesłuchani świadkowie. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia czynności narządu ciała. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Poparzony 43-latek, którego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, okazał się być poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności. Jest pilnowany przez policję w szpitalu. Gdy opuści mury lecznicy, zostanie przetransportowany do zakładu karnego.