W środę, 10 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie o prawdopodobnym pozbawieniu wolności 18-latki. Kobieta została wciągnięta przez dwie osoby do bmw. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzanych i zaginionej.

Trzy osoby zostały odnalezione tego samego dnia przed północą. Za porwanie kobiety odpowiedzialny był 22-letni mężczyzna i jego rok młodsza koleżanka. Podejrzani zostali przewiezieni do komendy policji w Kartuzach.

"Z ustaleń wynika, że powodem zaciągnięcia dziewczyny siłą do pojazdu oraz pozbawienia jej wolności był zawód miłosny. Osoby zostały przesłuchane oraz przedstawiono im zarzut pozbawienia człowieka wolności" - informuje pomorska policja.



21-latka i 22-latek usłyszeli zarzut pozbawienia wolności człowieka. Ponadto mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mimo cofnięcia uprawnień oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Obojgu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

