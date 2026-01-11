W skrócie Intensywne opady śniegu na północy Polski wywołały utrudnienia na lotnisku w Gdańsku.

Część lotów została odwołana lub opóźniona, a pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżącej sytuacji.

Służby pracują nad odśnieżaniem, lecz prognozy zapowiadają powrót trudnych warunków.

W niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego wydane przez IMGW.

Synoptycy prognozują, że opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Uderzenie zimy paraliżuje pracę lotniska w Gdańsku. "Część lotów odwołana"

Sytuacja pogodowa miała też wpływ na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow powiedziała w niedzielę, że intensywne opady śniegu od sobotniego wieczora utrudniały lądowanie samolotów.

- Lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część załóg nie decydowała się na lądowanie. W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska - mówiła.

- To spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana np. do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych - tłumaczyła Michajłow.

Gdańsk. Lotnisko walczy z masami śniegu. Apelują do podróżnych: Prosimy o czujność

Rzeczniczka podkreśliła jednocześnie, że służby intensywnie odśnieżają lotnisko. Dodała, że choć pogoda aktualnie sprzyja, prognozy nie są optymistyczne.

- Ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc, że będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi - zaapelowała przedstawicielka gdańskiego lotniska.

Port lotniczy zamieścił także informacje o utrudnieniach w mediach społecznościowych. "Obecnie sytuacja się poprawiła, ale prognozy zapowiadają ponowne nadejście silnych opadów. Prosimy o czujność i bieżące śledzenie tablicy przylotów i odlotów" - zaapelowano do podróżnych.

