Północ Polski walczy ze śniegiem. Zima utrudnia pracę lotniska
Lotnisko w Gdańsku mierzy się z utrudnianiami spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi. Intensywne opady śniegu przyczyniły się do odwołania kilku lotów. Część samolotów jest natomiast opóźniona. - Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi - podkreśliła rzeczniczka portu lotniczego Agnieszka Michajłow.
W skrócie
- Intensywne opady śniegu na północy Polski wywołały utrudnienia na lotnisku w Gdańsku.
- Część lotów została odwołana lub opóźniona, a pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżącej sytuacji.
- Służby pracują nad odśnieżaniem, lecz prognozy zapowiadają powrót trudnych warunków.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W niedzielę w mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego wydane przez IMGW.
Synoptycy prognozują, że opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym mogą spowodować miejscami przyrost pokrywy o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Uderzenie zimy paraliżuje pracę lotniska w Gdańsku. "Część lotów odwołana"
Sytuacja pogodowa miała też wpływ na funkcjonowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Rzeczniczka lotniska Agnieszka Michajłow powiedziała w niedzielę, że intensywne opady śniegu od sobotniego wieczora utrudniały lądowanie samolotów.
- Lotnisko było cały czas otwarte, ale ta ilość śniegu powodowała, że część załóg nie decydowała się na lądowanie. W sumie 14 połączeń zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska - mówiła.
- To spowodowało kłopoty dla pasażerów przylatujących, ale też odlatujących następnie z Gdańska. Część lotów jest odwołana np. do Sztokholmu, Kopenhagi, Amsterdamu, Frankfurtu i Warszawy. Sporo lotów jest opóźnionych - tłumaczyła Michajłow.
Gdańsk. Lotnisko walczy z masami śniegu. Apelują do podróżnych: Prosimy o czujność
Rzeczniczka podkreśliła jednocześnie, że służby intensywnie odśnieżają lotnisko. Dodała, że choć pogoda aktualnie sprzyja, prognozy nie są optymistyczne.
- Ma znowu intensywnie padać. Możliwe więc, że będą dalsze utrudnienia. Pasażerów prosimy o śledzenie statusów swoich lotów i kontakt z liniami lotniczymi - zaapelowała przedstawicielka gdańskiego lotniska.
Port lotniczy zamieścił także informacje o utrudnieniach w mediach społecznościowych. "Obecnie sytuacja się poprawiła, ale prognozy zapowiadają ponowne nadejście silnych opadów. Prosimy o czujność i bieżące śledzenie tablicy przylotów i odlotów" - zaapelowano do podróżnych.