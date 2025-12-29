Policyjny pościg w Gdyni. Zderzenie z radiowozem i wielogodzinna obława

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Policjanci z gdyńskiej drogówki w sobotni wieczór ruszyli w pościg za kobietą, która nie zatrzymała się do kontroli. Podczas ucieczki kierująca doprowadziła do zderzenia z radiowozem, a następnie uciekła. Obława trwała kilkanaście godzin.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami stoi nocą na ulicy, w tle widoczne są tablice drogowe i niewielki ruch drogowy.
Policyjny pościg w Gdyni (zdj. ilustracyjne)Stanisław BielskiReporter

W skrócie

  • Policja w Gdyni prowadziła pościg za kobietą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej.
  • Podczas ucieczki kierująca spowodowała kolizję z radiowozem, a jej pasażer, będący osobą poszukiwaną, został zatrzymany.
  • Po kilkunastu godzinach obławy 38-letnia kobieta została odnaleziona i zatrzymana przez funkcjonariuszy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 22.00 na al. Zwycięstwa w Gdyni. Policjanci z drogówki próbowali zatrzymać kierującą samochodem osobowym do rutynowej kontroli, jednak ta zignorowała sygnały funkcjonariuszy i pojechała dalej. Policjanci natychmiast ruszyli za kobietą w pościg.

Kilka przecznic dalej, na ul. Szturmanów, kierująca doprowadziła do kolizji z radiowozem. Z pojazdu wysiadł wtedy mężczyzna, który próbował uciekać pieszo.

- Został on szybko zatrzymany przez policjantów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest osobą poszukiwaną - przekazał "Faktowi" asp. Krzysztof Czarnecki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Zobacz również:

Indie. Zatrzymali pociąg, żeby nagrać filmik. Aresztowano dwie osoby
Świat

Zatrzymali pociąg, by nagrać filmik. Uczniowie zatrzymani

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Policyjny pościg ulicami Gdyni

    Prowadzącej pojazd kobiecie udało się natomiast uciec. Policja natychmiast zarządziła szeroko zakrojoną obławę. Na drogach wylotowych z Gdyni, m.in. w okolicach dzielnicy Chylonia przy wjeździe na obwodnicę, ustawiono policyjne blokady.

    Poszukiwania 38-letniej mieszkanki Gdańska trwały kilkanaście godzin. Przełom nastąpił w niedzielę około godz. 16, gdy kobieta została namierzona i zatrzymana przy ul. Spacerowej w Gdyni.

    Jak ustalili funkcjonariusze, zarówno kierująca, jak i zatrzymany wcześniej pasażer figurowali w policyjnych kartotekach jako osoby poszukiwane.

    Obecnie śledczy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 38-latce grożą poważne zarzuty, w tym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co stanowi przestępstwo zagrożone karą więzienia.

    Zobacz również:

    W Krakowie policjanci oddali strzały do samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli
    Małopolskie

    Pościg ulicami Krakowa. Policjanci oddali strzały

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Żenujące zarzuty". Spięcie po pytaniu Rymanowskiego o prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze