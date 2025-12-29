W skrócie Policja w Gdyni prowadziła pościg za kobietą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej.

Podczas ucieczki kierująca spowodowała kolizję z radiowozem, a jej pasażer, będący osobą poszukiwaną, został zatrzymany.

Po kilkunastu godzinach obławy 38-letnia kobieta została odnaleziona i zatrzymana przez funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 22.00 na al. Zwycięstwa w Gdyni. Policjanci z drogówki próbowali zatrzymać kierującą samochodem osobowym do rutynowej kontroli, jednak ta zignorowała sygnały funkcjonariuszy i pojechała dalej. Policjanci natychmiast ruszyli za kobietą w pościg.

Kilka przecznic dalej, na ul. Szturmanów, kierująca doprowadziła do kolizji z radiowozem. Z pojazdu wysiadł wtedy mężczyzna, który próbował uciekać pieszo.

- Został on szybko zatrzymany przez policjantów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest osobą poszukiwaną - przekazał "Faktowi" asp. Krzysztof Czarnecki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Prowadzącej pojazd kobiecie udało się natomiast uciec. Policja natychmiast zarządziła szeroko zakrojoną obławę. Na drogach wylotowych z Gdyni, m.in. w okolicach dzielnicy Chylonia przy wjeździe na obwodnicę, ustawiono policyjne blokady.

Poszukiwania 38-letniej mieszkanki Gdańska trwały kilkanaście godzin. Przełom nastąpił w niedzielę około godz. 16, gdy kobieta została namierzona i zatrzymana przy ul. Spacerowej w Gdyni.

Jak ustalili funkcjonariusze, zarówno kierująca, jak i zatrzymany wcześniej pasażer figurowali w policyjnych kartotekach jako osoby poszukiwane.

Obecnie śledczy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 38-latce grożą poważne zarzuty, w tym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co stanowi przestępstwo zagrożone karą więzienia.

