Pogryzła policjantów, a potem proponowała im łapówkę. Była pijana

W środę dyżurny kartuskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym w Chwaszczynie.

Funkcjonariusze na miejscu wstępnie ustalili, że 35-letnia kobieta, podróżując bmw, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do panujących warunków, wskutek czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na lewe pobocze, a następnie uderzyła w ogrodzenie.

Pomorskie. 35-latka wyzywała i chciała przekupić policjantów

Na miejscu zdarzenia mundurowi wyczuli od kierującej bmw silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 35-latka ma w swoim organizmie ponad 2 promile.

W trakcie interwencji kobieta gryzła, wyzywała funkcjonariuszy i chciała dać mundurowym 5 tys. zł. łapówki.

Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie pobrano jej krew do badań, a następnie doprowadzona do kartuskiej komendy, gdzie spędziła dwie noce w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

W piątek 35-latka została przewieziona do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, gdzie usłyszała zarzuty m.in. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, znieważanie funkcjonariusza publicznego i usiłowania wręczenia mu korzyści majątkowej.

Sąd Rejonowy w Kartuzach, na wniosek prokuratura, zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego wynoszącego 10 tys. zł i zakaz opuszczania kraju.