W skrócie Nieznany sprawca dwukrotnie uderzył 40-letnią kobietę z Ukrainy drewnianą laską w tył głowy.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że atak nie był motywowany uprzedzeniami na tle narodowościowym.

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Do ataku doszło na schodach przy ul. Żelaznej w Gdyni. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, około godz. 15:30 nieznany mężczyzna podszedł do 40-latki i dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w tylną część głowy.

Napastnik następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Ranna kobieta została przewieziona do miejskiego szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. - Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował Interię rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko.

Gdynia. Atak na 40-latkę z Ukrainy. Policja szuka sprawcy

Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Oksywie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku uszkodzenia ciała.

Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy i sprawdzają informacje, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz zatrzymaniu sprawcy.

Rzecznik gdyńskiej policji zaznaczył, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym.

Częstochowa. Atak na kierowcę taksówki z Ukrainy

Z kolei w czwartek media społecznościowe obiegło nagranie z taksówki w Częstochowie, gdzie 48-letnia pasażerka, podróżująca z małym dzieckiem, uderzyła pięścią 35-letniego kierowcę z Ukrainy i adresowała w jego stronę wyzwiska na tle narodowościowym.

Do ataku doszło po tym, jak mężczyzna odmówił zatrzymania się przy sklepie.

Po tym, gdy nagranie z incydentu zostało opublikowane w internecie, 48-latka sama zgłosiła się na komendę. Kobieta usłyszała zarzuty i została objęta policyjnym dozorem. Ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i musi wpłacić poręczenie majątkowe. Grozi jej do pięciu lat więzienia, a ze względu na obecność dziecka podczas zdarzenia sprawą zajmie się również sąd rodzinny.

To kolejne z serii ataków na obywateli Ukrainy, do jakich dochodzi w Polsce w ostatnim czasie.





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