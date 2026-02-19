W skrócie Załoga śmigłowca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej przeprowadziła akcję ratunkową na Bałtyku w pobliżu Łeby.

Ewakuowany mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany do szpitala w Wejherowie, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę lekarską.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej RP utrzymuje całodobową gotowość do prowadzenia działań ratowniczych nad polskim wybrzeżem.

Załoga śmigłowca ratowniczego z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej została w czwartek zadysponowana do akcji ratunkowej nad Bałtykiem. Dla jednostki to szóste takie zdarzenie w tym roku.

"Pilnej ewakuacji medycznej wymagał mężczyzna przebywający na statku znajdującym się około 25 mil morskich od Łeby" - przekazało przed godz. 19 Dowództwo Generalne RSZ (DORSZ) w komunikacie na platformie X.

Akcja śmigłowca marynarki wojennej koło Łeby

Osoba, której stan mógł potencjalnie zagrać życiu lub zdrowiu, została zabrana z pokładu statku i bezpiecznie przetransportowana do szpitala w Wejcherowie. Placówka medyczna zaoferowała ewakuowanemu mężczyźnie specjalistyczną opiekę lekarską.

"Działania lotników z ramienia Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego koordynował Dyżurny Operacyjny Ratownictwa" - poinformowało wojsko.

Akcję ratunkową wsparła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

"W historii Brygady była to już 832. akcja ratownicza oraz 451. osoba, której załogi samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego udzieliły pomocy" - przekazano.

Całodobowa gotowość lotnictwa do niesienia pomocy

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej RP jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi oraz na stukilometrowym pasie polskiego wybrzeża.

DORSZ przypomniało w komunikacie, że załogi w bazach w gdyńskich Babich Dołach oraz w Darłowie odbywają całodobowy dyżur SAR/ASAR. System ratownictwa wspierany jest także przez załogę samolotu patrolowego.

