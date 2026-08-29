W skrócie Policja w Gdańsku poszukuje czterech osób mogących mieć związek z pobiciem dwóch obywateli Ukrainy, do którego doszło w rejonie ul. Zdrojowej.

Do incydentu doszło nocą 13 czerwca, a monitoring pozwolił ustalić wizerunki trzech mężczyzn i jednej kobiety.

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia i apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu tych osób.

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Do zdarzenia doszło w nocy 13 czerwca. Jak wyjaśnia policja, incydent miał miejsce w rejonie ul. Zdrojowej, początkowo na plaży, a później bezpośrednio na drodze. Pobici zostali dwaj Ukraińcy, a przyczyną agresji miała być ich przynależność narodowa.

"W wyniku zdarzenia u poszkodowanych doszło do naruszenia czynności narządów ciała na czas nie dłuższy niż siedem dni" - wyjaśnia policja w wydanym komunikacie.

Pobito Ukraińców. Policja poszukuje czterech osób, pojawiły się zdjęcia

Sprawę prowadzą mundurowi Komisariatu Policji VI w Gdańsku, którzy zabezpieczyli monitoring z miejsca zdarzenia. Na pozyskanych nagraniach zdołano utrwalić wizerunki osób, które mogły mieć związek ze sprawą.

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W piątek funkcjonariusze upublicznili zdjęcia, na których zobaczyć można trzech mężczyzn i kobietę. Policja apeluje o pomoc w ich zlokalizowaniu.

"Jeżeli rozpoznajesz te osoby lub masz informacje, które mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości albo miejsca pobytu - skontaktuj się z Policją (...) Każda informacja może być pomocna w ustaleniu osób odpowiedzialnych za to zdarzenie" - czytamy w wydanym komunikacie.

Informacje można przekazywać telefonicznie: 47 741 17 22, mailowo: komendant.kp6@gd.policja.gov.pl lub bezpośrednio w komisariacie przy ulicy Kasztanowej 6 w Gdańsku.



