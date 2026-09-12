Otrzęsiny w liceum wymknęły się spod kontroli. Wkroczyła policja

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Pięciu uczniów liceum w Gdyni zażyło tzw. snusy. Policja sprawdza, jak weszli w ich posiadanie oraz jakie były dokładne okoliczności zdarzenia. Według Radia Gdańsk, które rozmawiało z rodzicami uczniów, część pierwszoroczniaków miała zostać zmuszona do przyjęcia używki podczas szkolnych "otrzęsin".

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policyjny z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi
Policja wezwana do gdyńskiej szkoły średniej. Zdj. ilustracyjne123RF; Filip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Pięciu uczniów liceum w Gdyni przyjęło snusy podczas szkolnych otrzęsin. Policja sprawdza okoliczności zdarzenia.
  • Uczniom udzielono pomocy medycznej. Czworo z nich udało się z rodzicami do szpitala.
  • W szkole odbyły się zebrania z rodzicami i radą pedagogiczną, a Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pozostaje w kontakcie z placówką.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Policja otrzymała w czwartek zgłoszenie, że w jednej z gdyńskich szkół średnich uczniowie mogą być pod wpływem środków niedozwolonych.

Rzecznik tamtejszej policji st. post. Aleksandra Olszewska poinformowała, że według ustaleń skierowanego na miejsce patrolu 15-latkowie zażyli snusy. Są to woreczki z dawką nikotyny większą niż w zwykłym papierosie, które umieszcza się w jamie ustnej, między wargą a dziąsłem, gdzie substancje są uwalniane.

Gdynia. Incydent na otrzęsinach. Policja bada sprawę

Radio Gdańsk, z którym miał kontaktować się jeden z rodziców, poinformowało, że do tej sytuacji doszło w trakcie licealnych "otrzęsin". Według rozgłośni część pierwszoroczniaków miała być przymuszana do zażycia snusów. Nie sprecyzowano, kto miałby ich do tego zmuszać.

Czterech uczniów pojechało z rodzicami do szpitala na badania, a jeden wrócił pod opieką rodziców do domu. Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem służbowym, który nie ujawnił obecności substancji zakazanych.

Zobacz również:

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach
Świętokrzyskie

Incydenty podczas targów obronnych w Kielcach. Trzy osoby zatrzymane

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Władze Gdyni zaalarmowane zdarzeniem w liceum

Gdyński magistrat na swojej stronie internetowej poinformował, że uczniowie po udzieleniu im pomocy medycznej zostali przekazani pod opiekę rodziców.

W placówce zwołano radę pedagogiczną oraz zebrania z rodzicami, a pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pozostają w stałym kontakcie ze szkołą.

W Polsce sprzedaż tradycyjnych snusów zawierających tytoń jest zakazana, natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe - potocznie "białe snusy" - są legalne i dostępne w sprzedaży wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Zobacz również:

Karambol na S12 w okolicach Puław, ranna została jedna osoba
Lubelskie

Karambol na remontowanej drodze. Lądował śmigłowiec LPR

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki


"Polityczny WF": Mercedes, Tajlandia, lista wpływów. Wiemy, co zarzucają posłowi KO INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze