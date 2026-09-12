W skrócie Pięciu uczniów liceum w Gdyni przyjęło snusy podczas szkolnych otrzęsin. Policja sprawdza okoliczności zdarzenia.

Uczniom udzielono pomocy medycznej. Czworo z nich udało się z rodzicami do szpitala.

W szkole odbyły się zebrania z rodzicami i radą pedagogiczną, a Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pozostaje w kontakcie z placówką.

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Policja otrzymała w czwartek zgłoszenie, że w jednej z gdyńskich szkół średnich uczniowie mogą być pod wpływem środków niedozwolonych.

Rzecznik tamtejszej policji st. post. Aleksandra Olszewska poinformowała, że według ustaleń skierowanego na miejsce patrolu 15-latkowie zażyli snusy. Są to woreczki z dawką nikotyny większą niż w zwykłym papierosie, które umieszcza się w jamie ustnej, między wargą a dziąsłem, gdzie substancje są uwalniane.

Gdynia. Incydent na otrzęsinach. Policja bada sprawę

Radio Gdańsk, z którym miał kontaktować się jeden z rodziców, poinformowało, że do tej sytuacji doszło w trakcie licealnych "otrzęsin". Według rozgłośni część pierwszoroczniaków miała być przymuszana do zażycia snusów. Nie sprecyzowano, kto miałby ich do tego zmuszać.

Czterech uczniów pojechało z rodzicami do szpitala na badania, a jeden wrócił pod opieką rodziców do domu. Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem służbowym, który nie ujawnił obecności substancji zakazanych.

Władze Gdyni zaalarmowane zdarzeniem w liceum

Gdyński magistrat na swojej stronie internetowej poinformował, że uczniowie po udzieleniu im pomocy medycznej zostali przekazani pod opiekę rodziców.

W placówce zwołano radę pedagogiczną oraz zebrania z rodzicami, a pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pozostają w stałym kontakcie ze szkołą.

W Polsce sprzedaż tradycyjnych snusów zawierających tytoń jest zakazana, natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe - potocznie "białe snusy" - są legalne i dostępne w sprzedaży wyłącznie dla osób pełnoletnich.



