Ojciec rzucił się do Bałtyku, by ratować córki. Tragedia na plaży w Stegnie

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Tragiczna niedziela nad Bałtykiem. 48-letni mężczyzna utonął w morzu w Stegnie (woj. pomorskie), gdy rzucił się do wody, by ratować porwane przez fale córki. Tym udało się ostatecznie wypłynąć. Z kolei w niedzielę rano fale porwały 69-letnią kobietę w Sztutowie. Jej życia również nie udało się ocalić.

Plaża w Stegnie
Plaża w StegniePiotr MoleckiEast News

W skrócie

  • 48-letni mężczyzna zginął w Stegnie, próbując uratować swoje córki porwane przez fale. Dziewczynkom udało się ostatecznie wydostać z wody.
  • W Sztutowie o poranku zginęła 69-letnia kobieta. Ona również najprawdopodobniej została porwana przez prądy wsteczne.
"Dzisiaj (niedziela - red.) po godz. 14 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał informację o tonącym mężczyźnie przy wejściu na plażę nr. 64 w Stegnie" - przekazał Interii w komunikacie oficer prasowy st. sierż. Kamil Marzec.

"48-letni mężczyzna według wstępnych ustaleń wszedł do wody, aby ratować swoje dwie nastoletnie córki, które zostały porwane w głąb morza przez fale i prądy wsteczne" - opisał mundurowy.

Stegna. 48-latek porwany przez prąd wsteczny. Nie udało się go uratować

Z relacji policjanta wynika, że dziewczynki samodzielnie powróciły na brzeg, jednak mężczyzna miał problem z wyjściem z wody, został wyciągnięty przez świadków zdarzenia.

Mężczyzna pomimo udzielonej pomocy i prowadzonej resuscytacji krążęniowo-oddechowej zmarł, lekarz stwierdził zgon.

Na miejscu akcję prowadzili SAR, funkcjonariusze policji, OSP Jantar oraz WOPR.

    69-letnia kobieta porwana przez fale. Nie udało jej się uratować

    Wcześniej doszło do podobnej tragedii w miejscowości Sztutowo.

    Z komunikatu policji w Nowym Dworze Gdańskim wynika, że kobieta około godziny 8 spacerowała w wodzie przy plaży, mając ją do pasa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 69-latkę najprawdopodobniej również porwała fala i prądy wsteczne.

    Kobieta została wyciągnięta z morza przez świadków zdarzenia, którzy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie czynności te przejęły służby ratunkowe. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodali funkcjonariusze.

    Ratownicy o życie kobiety walczyli przez 40 minut. Niestety, nie udało się jej uratować.

    Na miejscu policjanci w towarzystwie prokuratora pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

      Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas wchodzenia do wody

      Służby przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przebywania nad wodą.

      Ze statystyk policji wynika, że w tym roku już ponad 100 osób straciło życie z powodu utonięcia.

      "Apelujemy o rozsądek i stosowanie się do poleceń ratowników. Morze bywa nieprzewidywalne, a ignorowanie zasad bezpieczeństwa może skończyć się tragedią" - podkreślają funkcjonariusze.

