Ogromny pożar na Pomorzu. Płoną sklepy, ewakuowano sąsiednie osiedle

W skrócie W Czersku w województwie pomorskim doszło do pożaru marketu, a ogień przeszedł na sąsiedni sklep meblowy.

Sześć osób, pracowników sklepu, ewakuowało się samodzielnie, a mieszkańców pobliskiego osiedla ewakuowano do szkoły podstawowej.

Trzy osoby źle się poczuły w związku z pożarem. Na miejsce wezwano 26 jednostek straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego i chemicznego.

Zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do strażaków z Państwowej Straży Pożarnej po godzinie 9 rano. Pierwsze informacje dotyczyły silnego zadymienia, kolejne mówiły już o ogniu w sklepie w miejscowości Czersk.

- Na te chwilę wiadomo, że ogień przeszedł na sąsiedni sklep meblowy. Sześć osób ewakuowało się samodzielnie, są to pracownicy - przekazała na antenie Polsat News mł. kpt. Joanna Knop z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Czersk. Ogromny pożar marketu. Konieczna ewakuacja

Funkcjonariuszka straży pożarnej poinformowała, że kierujący akcją gaśniczą podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców okolicznego osiedla do pobliskiej szkoły podstawowej.

- Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo, o kwestię powietrza, ponieważ ten dym pożarowy jest tutaj ciągle dość intensywny (...). Jest wskazanie, aby okna nadal pozostały zamknięte - zaapelowała mł. kpt. Knop.

Strażaczka przekazała także, że trzy osoby źle się poczuły w związku z pożarem. - Na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego, który udziela im pomocy - wskazała.

Mł. Kpt. Knop poinformowała również, że według informacji przekazanych straży przez świadków zdarzenia pożar rozpoczął się od palet ustawionych przed chińskim marketem. Następnie przeszedł na sam sklep i sąsiedni budynek.

- Strażacy potwierdzili pożar już budynku - dodała. Na miejscu działa 26 jednostek straży pożarnej, a także specjalne samochody ratownictwa medycznego oraz chemicznego - doprecyzowała.

Akcja gaśnicza potrwa jeszcze prawdopodobnie kilka godzin.

