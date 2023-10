Poszukiwania Grzegorza Borysa. Wysyłane kolejne alerty RCB

"Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna" - przekazano w treści SMS-ów, które wysłane zostały do osób przebywających na terenie Trójmiasta i okolic.

Policja o zabezpieczonych śladach. "Wskazują, że Grzegorz Borys cały czas jest w TPK"

"Apelujemy jeszcze raz o niewchodzenie do TPK i po raz kolejny dziękujemy za zrozumienie. Wyjaśniamy też, na tyle ile na ile możemy, z czego wynika nasza determinacja, aby sprawdzać nadal to miejsce" - napisano na platformie X.

Jak dalej przekazano, ma to miejsce z uwagi na to, że dotychczas zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys "jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie". Policja podała, że poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego miałyby mu dać gwarancję przetrwania. W mieszkaniu pozostawił on natomiast m.in. elektronikę, gotówkę oraz dokumenty, bez których nie dałby rady funkcjonować w środowisku miejskim.