O krok od tragedii. Ostre przedmioty w cukierkach halloweenowych dla dzieci

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Czworo dzieci w Miastku (woj. pomorskie) znalazło w cukierkach otrzymanych od nieznajomych w Halloween ostre, metalowe przedmioty. Jedno z dzieci zraniło się w język i trafiło do szpitala. W sprawie wszczęto śledztwo - przekazał oficer prasowy bytowskiej policji mł. asp. Dawid Łaszcz.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policji z włączonymi sygnałami świetlnymi. Zdjęcie ilustracyjne.
Zdj. ilustracyjne. Radiowóz policji z włączonymi sygnałami świetlnymiMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Policja w Miastku bada sprawę dzieci, które w halloweenowych cukierkach od nieznajomych znalazły ukryte ostre, metalowe elementy mogące stanowić zagrożenie.
  • Jedna z poszkodowanych 10-latek trafiła do szpitala z obrażeniami języka, jednak przeprowadzone badania nie wykazały poważniejszego uszczerbku na jej zdrowiu.
  • Śledczy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo, poszukując osób odpowiedzialnych za rozdawanie niebezpiecznych słodyczy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Łaszcz poinformował, że dochodzenie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W sprawie nikt nie został zatrzymany, nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Miastko. Ostre, metalowe przedmioty w cukierkach halloweenowych

Policja pierwsze zgłoszenie otrzymała od rodziców dzieci uczestniczących 31 października w zabawie halloweenowej w jednej z miejscowości gminy Miastko na Pomorzu, podczas której częstowane były cukierkami od nieznajomych osób.

Zobacz również:

Policja interweniowała w szkole
Mazowieckie

Nauczycielka wypiła herbatę i źle się poczuła. Uczeń tłumaczył się "żartem"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

- Podczas jedzenia tych cukierków dwie 10-letnie dziewczynki wyczuły wewnątrz słodyczy metalowe elementy. Jedna z nich pokłuła sobie nimi język i rodzice pojechali z nią do szpitala. Badania nie wykazały poważniejszych obrażeń - powiedział mł. asp. Łaszcz.

Policjant dodał, że prowadząc czynności w sprawie, funkcjonariusze dowiedzieli się o kolejnych dwóch dzieciach - 12-letniej dziewczynce i 10-letnim chłopcu, którzy w otrzymanych cukierkach także znaleźli ostre, metalowe przedmioty.

- Ich opiekunowie zostali przesłuchani, a słodycze zabezpieczono - oznajmił oficer prasowy bytowskiej policji.

Dzieci nie były w stanie jednoznacznie wskazać, kto dał im cukierki z niebezpieczną zawartością. Policja aktualnie weryfikuje uzyskane informacje i prowadzi czynności, które mają doprowadzić do ustalenia sprawców, którym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Zobacz również:

Policyjne radiowozy na sygnale. Zdj. ilustracyjne
Kujawsko-pomorskie

17-latka z zarzutami. Miała planować zabójstwo pracownika szkoły

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Świat w szachu": Plan Rosji wobec Polski? Były szef MSZ ostrzega!INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze