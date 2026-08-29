Niebezpieczny incydent w Gdańsku. Kobieta postrzelona z wiatrówki

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

39-letnia kobieta prawdopodobnie została zraniona śrutem z wiatrówki - przekazała Interii mł. asp. Edyta Krefta z gdańskiej policji. Na szczęście zdrowiu i życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawę bada policja.

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Radiowóz policyjny z niebieskimi światłami i napisem 'Policja' odbijającym się na mokrej karoserii
39-latka postrzelona z wiatrówki w Gdańsku, zdjęcie ilustracyjneStach Antkowiak Reporter

Do zdarzenia doszło w piątek przed północą przy ulicy Subisława w Gdańsku. Według wstępnych ustaleń policji 39-letnia kobieta została prawdopodobnie zraniona śrutem z wiatrówki.

"Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zdecydował o przewiezieniu jej do szpitala" - przekazała w nadesłanym Interii komunikacie mł. asp. Edyta Krefta.

Policjantka dodała, że życiu i zdrowiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo.

Gdańsk. 39-letnia kobieta zraniona śrutem z wiatrówki

Funkcjonariuszka gdańskiej policji poinformowała również, że na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Wykonali oni niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady.

"Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu" - poinformowała gdańska policja.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

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