Karambol na S7. Nie żyje ojciec dzieci, które zginęły w wypadku

Wśród kilkunastu poszkodowanych, którzy trafili do szpitala, był 40-letni Kamil . Stan mężczyzny określano jako bardzo ciężki. Doznał on m.in. licznych złamań, oparzeń ciała drugiego i trzeciego stopnia, miał także niewydolność oddechową i krążeniową.

Karambol na S7. Kierowca tira usłyszał zarzut, nie przyznał się do winy

Kondolencje złożyli także kibice Lechii Gdańsk. "To piąta ofiara feralnego karambolu w którym zginęła czwórka dzieci. Panie świeć nad Jego duszą. Do zobaczenia w sektor niebo" - zaznaczono we wpisie na oficjalnym profilu. To właśnie z meczu tej drużyny wracał ojciec wraz z dziećmi.