"Nazar" zatrzymany przez policję. To znany aktywista antyukraiński

Do zatrzymania doszło w piątek - informują lokalne media.

Policja potwierdza jedynie, że faktycznie zatrzymano kierowcę na ul. Morskiej w Gdyni, a wstępne badanie narkotestem wykazało obecność zakazanych substancji w jego organizmie.

- Dostaliśmy zgłoszenie o podejrzeniu, że kierowca może jechać pod wpływem alkoholu. Test trzeźwości tego nie potwierdził. Ze względu jednak na zachowanie kierowcy wykonaliśmy narkotest, który potwierdził obecność kilku nielegalnych substancji - przekazał Interii asp. Krzysztof Czarnecki z KMP w Gdyni.

Jak dodał policjant, w trakcie wykonywania czynności kierowca "cały czas streamował". - Nagrywał całą swoją jazdę. Dokonano oględzin, sprawdzono zawartość tych nagrań - przekazał.

Gdynia. "Nazar" miał usłyszeć sześć zarzutów

Po sprawdzeniu jego relacji okazało się, że mężczyzna dopuścił się kilku przestępstw na tle mowy nienawiści i stosowania gróźb karalnych.

Mężczyzna usłyszał w sumie sześć zarzutów - usłyszała Interia. Dotyczą one mowy nienawiści i gróźb, ale także używania symboli uznawanych za wyraz poparcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W poniedziałek o jego dalszych losach zdecyduje sąd. Mężczyzna może trafić do aresztu.

Gdynia. Media: "Nazar" zatrzymany. Jest dobrze znany policji

Według gdyńskich mediów zatrzymany to Piotr N., ps. Nazar - znany w Trójmieście aktywista antyukraiński, kojarzony m.in. ze zrywania z budynków flag naszego wschodniego sąsiada.

- Mężczyzna jest bardzo dobrze znany policji - potwierdził jedynie asp. Czarnecki.

W lipcu 44-latka zatrzymano i przedstawiono mu dziewięć zarzutów, w tym: nawoływanie do nienawiści, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie miru domowego i znieważanie.

"Nazar" znany jest ze swoich antyukraińskich przekonań. Zaledwie kilka dni temu zakrył biało-czerwoną flagą antywojenny mural na przystanku PKM Jasień. Na swoim koncie ma atak na ukraińską restaurację, podpalenia samochodów, a także atak na kobietę wywieszającą ukraińskie flagi.

