Nauczycielka wdarła się z nożem do przedszkola. Jest decyzja sądu

Alicja Krause

Alicja Krause

43-letnia nauczycielka, która wtargnęła z nożem do przedszkola w Kwidzynie, została aresztowana. Do tragedii nie doszło dzięki interwencji pracownic placówki, które skutecznie obezwładniły agresorkę.

Niebiesko-biały napis 'Policja' na dachu radiowozu przykrytego śniegiem, w tle zimowy krajobraz z ośnieżonymi drzewami.
43-latka wtargnęła do przedszkola z nożem w ręce. Trafiła do aresztuPolsat News

W skrócie

  • 43-letnia nauczycielka wtargnęła z nożem do przedszkola w Kwidzynie.
  • Kobieta została aresztowana i spędzi trzy miesiące w areszcie.
  • Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka.
Jest areszt dla 43-letniej nauczycielki z jednego z przedszkoli w Kwidzynie, która w miniony czwartek wtargnęła do placówki z nożem. Decyzją tamtejszego sądu kobieta spędzi w odosobnieniu najbliższe trzy miesiące.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie prok. Anna Grobelna poinformowała, że śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. .

Chwile grozy w Kwidzynie. 43-latka wtargnęła do przedszkola z nożem

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta, przebywając na zwolnieniu lekarskim, weszła z nożem w ręku do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Następnie została obezwładniona przez pracownice placówki. Ostatecznie nikomu nic się nie stało.

    Jak poinformowała st. asp. Anna Filar, na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. - Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

