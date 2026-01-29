W skrócie 43-letnia nauczycielka wtargnęła z nożem do przedszkola w Kwidzynie.

Kobieta została aresztowana i spędzi trzy miesiące w areszcie.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka.

Jest areszt dla 43-letniej nauczycielki z jednego z przedszkoli w Kwidzynie, która w miniony czwartek wtargnęła do placówki z nożem. Decyzją tamtejszego sądu kobieta spędzi w odosobnieniu najbliższe trzy miesiące.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie prok. Anna Grobelna poinformowała, że śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. .

Chwile grozy w Kwidzynie. 43-latka wtargnęła do przedszkola z nożem

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta, przebywając na zwolnieniu lekarskim, weszła z nożem w ręku do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Następnie została obezwładniona przez pracownice placówki. Ostatecznie nikomu nic się nie stało.

Jak poinformowała st. asp. Anna Filar, na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. - Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

