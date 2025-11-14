W piątek rano na drodze wojewódzkiej 212 w Lipnicy na Pomorzu doszło do potrącenia dwóch nastolatek.

- Jak wstępnie ustalili nasi policjanci, 44-letnia kobieta kierująca seatem potrąciła dwie 15-latki, gdy te były na przejściu dla pieszych - mówił Polsat News sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy KPP w Bytowie.

Pomorze. Wypadek w Lipnicy. Potrącone dwie 15-latki

Jedna z poszkodowanych została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. - Odniosła ciężkie obrażenia, głównie głowy - dodał policjant.

Druga z 15-latek nie wymagała hospitalizacji. - Zdążyła odskoczyć w momencie, kiedy doszło do kontaktu z pojazdem - przekazał Łaszcz.

Kobieta, która prowadziła samochód była trzeźwa.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku, a policyjny technik przeprowadza oględziny.

