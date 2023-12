Choć dworzec Gdańsk Główny uroczyście otwarto, po czterech latach remontu, 31 lipca, to film , który w mediach społecznościowych opublikował Michał Szymajda z portalu Rynek Kolejowy, wzbudził ogromne zainteresowanie. Wrzucony do sieci 8 grudnia materiał obejrzano już ponad 420 tysięcy razy , a w komentarzach rozgorzała dyskusja. Co rozbudziło tak duże emocje?

Na niemal 30-sekundowym filmie zobaczyć możemy osobę wsiadającą do windy. W nagraniu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jazda w górę trwa zaledwie chwilę, a przez cały ten czas mechanizm wznosi się o zaledwie 30 centymetrów. Autor nagrania nie gryzł się w język. W opisie dołączonym do materiału wskazał, że PKP "przemieliło hajs na takie cudowne windy".

Gdańsk: Kuriozalna winda na dworcu. Jeździ 30 cm w górę i w dół

Co ciekawe, zdania użytkowników reagujących na nagranie są podzielone. Jedni przyznali autorowi wpisu rację. Inni podkreślali znowu, że jest to "zupełnie normalne" ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami.

Autor krążącego w sieci nagrania tłumaczył: "Problemem nie jest winda czy rampa, ale projekt dworca". "Jak można dopuścić do tego, że poziomy różnią się o 30 cm?" - pytał retorycznie. W odpowiedziach na komentarze zwracał też uwagę, że gdyby projekt był dobry, problemu by nie było. Następnie stwierdził, że jeśli już różnica poziomów występuje, to zdecydowanie praktyczniejszym rozwiązaniem byłaby rampa. "Co zrobisz z kartką 'winda nieczynna?'" - zapytał jednego z komentujących.