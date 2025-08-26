"Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, którego ciało ujawniono w niedzielę na plaży w Jastarni. To 18-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Tym samym zakończono poszukiwania młodego mężczyzny, który 18 sierpnia podczas kąpieli w morzu na plaży we Władysławowie zniknął pod powierzchnią wody i nie wypłynął" - poinformowała we wtorek KPP w Pucku.

"Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w działania poszukiwawcze 18-latka. Dziękujemy wypoczywającym na plaży, którzy natychmiast zareagowali i udzielali cennych informacji" - napisała w oświadczeniu policja.

Rodzina nastolatka pożegnała go za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Synku, serce pękło nam jak kryształ na milion kawałków! Ból niewyobrażalny, który nigdy się nie skończy. W tym bólu na tą chwilę błagaliśmy aby morze, które nam Ciebie zabrało oddało nam Ciebie i tak się stało" - napisali rodzice 18-latka.

"Wszystkim za zaangażowanie w odnalezieniu (...) bardzo dziękujemy. Nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić i nie zrobię tego żeby nikogo nie pominąć. Za każdą poświęconą minutę, godzinę, za prywatny czas. Dziękujemy całej naszej rodzinie i przyjaciołom za pomoc wsparcie w tym najgorszym czasie naszego życia. Obecnie oczekujemy na informację kiedy będziemy mogli Ciebie syneczku pożegnać jak na to godnie zasłużyłeś" - dodali.

18-latek zaginął na Bałtyku. Nagle zniknął pod wodą

18-latek wszedł do wody na plaży we Władysławowie wraz z kolegami. W pewnym momencie stracił grunt pod nogami i zniknął pod powierzchnią wody. Jego koledzy wyszli na brzeg i natychmiast zaalarmowali ratowników, którzy ruszyli na pomoc młodemu mężczyźnie.

W akcji ratowniczej brały udział WOPR, policja oraz Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Niestety nie udało się odnaleźć i wydobyć nastolatka.

18-latek pochodził z Gniezna gdzie uczęszczał do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Był również zawodnikiem hokeja na trawie w drużynie UKH Start 1954 Gniezno.

