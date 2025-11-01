W skrócie Na plaży w Ustce znaleziono fragment wojskowego drona imitującego cele powietrzne.

Urządzenie pochodziło z poligonu i służyło do ćwiczeń obrony powietrznej.

Służby apelują, by nie dotykać takich znalezisk i natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

Morze wyrzuciło na brzeg element imitatora celu powietrznego, którego używa się podczas ćwiczeń ogniowych i szkoleń związanych z obroną powietrzną. Znalezione pozostałości po dronie pochodziły z poligonu w Ustce.

Wojskowy dron na plaży w Ustce. Służył do ćwiczeń

- To urządzenie służy do symulowania zachowania i cech prawdziwego celu powietrznego, takiego jak samolot, śmigłowiec czy bezzałogowiec. Jego zadaniem jest stworzenie realistycznych warunków treningowych bez konieczności użycia prawdziwych maszyn bojowych - wyjaśniła mjr Krzewina-Hyc.

Fragment imitatora odnalazł Mariusz Jasłowski, który w rozmowie z Radiem Gdańsk opisał go jako coś, co "nie przypomina komercyjnego urządzenia". Z drona wystawały kable, a sama konstrukcja była opatrzona - jak mówił - "dziwnymi oznaczeniami".

Na miejsce zostały wezwane zespoły Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Po zabezpieczeniu drona przewieziono go do jednostki wojskowej.

Widzisz drona? Lepiej go nie dotykać

Major Krzewina-Hyc zaapelowała, aby w przypadku znalezienia na plaży metalowych przedmiotów, w tym dronów lub fragmentów, nie dotykać ich i natychmiast powiadomić służby.

W związku z występującymi od kilku tygodni incydentami dronowymi w krajach UE i NATO, każdy ze znalezionych bezzałogowców może być niebezpieczny.

