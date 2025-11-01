Morze wyrzuciło drona z "dziwnymi oznaczeniami". Akcja służb w Ustce

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Fragmenty wojskowego drona zostały znalezione przez przypadkowego spacerowicza na plaży w Ustce. - To urządzenie służy do symulowania zachowania i cech prawdziwego celu powietrznego - wyjaśniła rzeczniczka Centralnego Poligonu Sił Powietrznych major Karolina Krzewina-Hyc.

Wojskowy dron znaleziony na plaży w Ustce
Wojskowy dron znaleziony na plaży w UstceMariusz Jasłowskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na plaży w Ustce znaleziono fragment wojskowego drona imitującego cele powietrzne.
  • Urządzenie pochodziło z poligonu i służyło do ćwiczeń obrony powietrznej.
  • Służby apelują, by nie dotykać takich znalezisk i natychmiast powiadomić odpowiednie służby.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Morze wyrzuciło na brzeg element imitatora celu powietrznego, którego używa się podczas ćwiczeń ogniowych i szkoleń związanych z obroną powietrzną. Znalezione pozostałości po dronie pochodziły z poligonu w Ustce.

Wojskowy dron na plaży w Ustce. Służył do ćwiczeń

- To urządzenie służy do symulowania zachowania i cech prawdziwego celu powietrznego, takiego jak samolot, śmigłowiec czy bezzałogowiec. Jego zadaniem jest stworzenie realistycznych warunków treningowych bez konieczności użycia prawdziwych maszyn bojowych - wyjaśniła mjr Krzewina-Hyc.

Fragment imitatora odnalazł Mariusz Jasłowski, który w rozmowie z Radiem Gdańsk opisał go jako coś, co "nie przypomina komercyjnego urządzenia". Z drona wystawały kable, a sama konstrukcja była opatrzona - jak mówił - "dziwnymi oznaczeniami".

Zobacz również:

Richard Branson skomentował wywiad z premierem Donaldem Tuskiem
Świat

Miliarder poruszony wywiadem z Donaldem Tuskiem. "Mocny", "brutalna prawda"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Na miejsce zostały wezwane zespoły Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Po zabezpieczeniu drona przewieziono go do jednostki wojskowej.

    Widzisz drona? Lepiej go nie dotykać

    Major Krzewina-Hyc zaapelowała, aby w przypadku znalezienia na plaży metalowych przedmiotów, w tym dronów lub fragmentów, nie dotykać ich i natychmiast powiadomić służby.

    W związku z występującymi od kilku tygodni incydentami dronowymi w krajach UE i NATO, każdy ze znalezionych bezzałogowców może być niebezpieczny.

    Zobacz również:

    Atak dronów na Rosję. Zamknięto kilka lotnisk, na ulicach zgasły światła
    Wojna w Ukrainie

    Na ulicach zgasły światła, część lotnisk sparaliżowana. Atak dronów w Rosji

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Śląskim szpitalom kończą się kontrakty z NFZ. Co dalej?Polsat News

    Najnowsze