W skrócie Mężczyzna z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów został zatrzymany w Gdyni po pościgu, podczas którego jechał ponad 200 km/h i był pod wpływem alkoholu.

Sąd pierwszej instancji zwolnił podejrzanego z aresztu, pomimo wniosku prokuratury o jego zatrzymanie; mężczyzna nie miał stałego miejsca zameldowania.

Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował o areszcie, ale podejrzany zdążył zniknąć; sprawę skomentował były naczelnik wydziału ruchu drogowego policji w Gdańsku, zwracając uwagę na skalę naruszeń prawa.

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Jak wynika z relacji reporterki Polsat News, 20-letni mężczyzna został zatrzymany po pościgu na terenie Gdyni. Miał już na koncie trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a mimo to ponownie usiadł za kierownicą. Tym razem był pod wpływem alkoholu.

Kierowca nie zamierzał jednak zatrzymać się do kontroli. Podczas ucieczki miał rozpędzić samochód do ponad 200 km/h. Policja rozpoczęła pościg i zorganizowała blokadę, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Sąd wypuścił pirata drogowego. "Nikt tej decyzji nie rozumie"

Jak relacjonowała reporterka Polsat News, za mężczyzną ruszył jeden radiowóz, podczas gdy drugi patrol ustawił się na obwodnicy Gdyni. Do zatrzymania doszło pomiędzy odcinkami Chwarzno i Chylonia.

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Śledczy uznali, że w związku z charakterem sprawy oraz wcześniejszym zachowaniem podejrzanego, konieczne jest zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokuratura skierowała w tej sprawie wniosek do sądu.

Sąd pierwszej instancji podjął jednak inną decyzję. Mężczyzna nie trafił do aresztu i został wypuszczony na wolność.

- Trudno to tak naprawdę wytłumaczyć, bo już rozmawiałam z prokuraturą, rozmawiałam na razie telefonicznie z rzecznikiem sądu i nikt tej decyzji nie rozumie - relacjonowała dziennikarka Polsat News.

Nie miał stałego meldunku. Sąd uznał, że może pozostać na wolności

Jak informuje stacja, podejrzany nie miał stałego miejsca zameldowania. Jego konkubina miała jednak przekazać, że mężczyzna przebywa "gdzieś na terenie kraju". Taki argument został uwzględniony przez sąd pierwszej instancji, który nie zdecydował się na zastosowanie aresztu.

Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który 12 sierpnia przyznał rację śledczym i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

Problem w tym, że kiedy zapadła decyzja sądu wyższej instancji, podejrzanego nie udało się już znaleźć.

Reporterka Polsat News wskazywała, że jedną z najważniejszych przesłanek przemawiających za aresztem było ryzyko, że mężczyzna może ukrywać się przed organami ścigania.

Ekspert komentuje decyzję sądu: Gdzieś chyba zabrakło rozwagi

Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News Zbigniew Korytnicki, były naczelnik wydziału ruchu drogowego policji w Gdańsku. Jego zdaniem sytuacja jest szczególnie bulwersująca ze względu na skalę naruszeń prawa.

- Tutaj mamy osobę, która posiada dwa aktywne zakazy sądowe, która nie zatrzymuje się do kontroli, która znajduje się w stanie trzeźwości, więc rodzi się takie trochę retoryczne pytanie, co poszło nie tak - mówił ekspert.

W dalszej części wypowiedzi zaznaczył, że ma świadomość niezawisłości sędziowskiej i prawa sądu do podejmowania własnych decyzji.

- Gdzieś chyba tej rozwagi zabrakło, gdzieś tego przemyślenia, nie było tutaj - stwierdził Korytnicki. Jak podsumował, w jego ocenie określenie "irytacja" w tej sprawie jest wręcz zbyt łagodne, jeśli spojrzeć na wszystkie okoliczności.

Pędził przez Gdynię ponad 200 km/h. Mimo zakazów

Były policjant zwrócił także uwagę na szerszy problem związany z karaniem kierowców, którzy wielokrotnie ignorują sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

- Przy takich tematach zazwyczaj mówimy o zaostrzeniu prawa, tutaj prawa zaostrzyć nie trzeba, po prostu trzeba respektować takie, jakie jest i wydawać decyzje takie, jakie są - ocenił.

Jego zdaniem problem może być związany między innymi z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego i liczbą dostępnych miejsc w więzieniach. Wskazał jednak, że już sam fakt wielokrotnego łamania dożywotnich zakazów powinien prowadzić do zdecydowanej reakcji.

Korytnicki podał przykład sytuacji, w której osoba mająca dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów trafiałaby do więzienia na określony czas bez możliwości zawieszenia kary.

- Być może wówczas to zastanowienie byłoby inne, ale jeżeli ktoś ma kilka zakazów i dalej wsiada za kierownicę, dalej jest pod wpływem alkoholu, tutaj od tej osoby myślenia wymagać już nie można - powiedział.



