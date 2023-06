Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Jantarze (woj. pomorskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie o 37-letnim mężczyźnie, który wszedł do wody i zaczął się topić . Wszystko działo się na wysokości głównej plaży, ale na niestrzeżonym fragmencie kąpieliska.

Zignorował ostrzeżenia ratowników

Poszukiwania turysty trwały ponad godzinę. W końcu przy użyciu drona natrafiono na dryfujące w wodzie ciało . 37-latek został wyciągnięty na brzeg, gdzie był reanimowany przez ratowników. Niestety, nie udało się go uratować.

Uratowana kobieta

Przy okazji tragicznego zdarzenia strażacy z OSP w Jantarze zaapelowali do turystów wypoczywających nad morzem. "Z tego miejsca ponownie apelujemy do wszystkich wypoczywających na plaży o tworzenie korytarzy życia w celu dojazdu służb do wody. Dzisiaj znowu było z tym problematycznie" - poinformowali.