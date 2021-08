Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lęborku Marta Szałkowska powiedziała w piątek, że lokalna policja otrzymała zgłoszenie o wypadku na torach przy ul. Kolejarzy w Lęborku w czwartek o godz. 20.30.

- Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, maszynista pociągu pendolino relacji Kraków - Kołobrzeg zauważył osobę leżącą na torach i próbował wyhamować skład. Z uwagi na prędkość pociągu zatrzymał go już kilkadziesiąt metrów za leżącą kobietą. 49-letnia mieszkanka Lęborka doznała obrażeń głowy i barku, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kobieta trafiła do szpitala. Prawdopodobnie była nietrzeźwa - dodała Szałkowska.



Kobieta doznała obrażeń głowy i barku. Jej krew została pobrana do badań.

Maszynista pociągu pendolino był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja z Lęborka.