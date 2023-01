W piątek (6 stycznia) policjanci zostali wezwani na miejsce kolizji, do której doszło na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Kossaka i Gdańskiej w Lęborku.

Lębork. 14-latka potrącona na pasach

Policja opublikowała nagranie ze zdarzenia. Widać na nim, jak dziewczyna - za którą podąża pies - wchodzi na ulicę. Na nagraniu widać zbliżający się do przejścia samochód i reakcję dwóch pozostałych pieszych na to, co stało się na jezdni.

Kierujący audi 19-latek nie zachował szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia i potrącił wchodzącą na pasy 14-latkę, która z kolei nie upewniła się czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

Na szczęście piesza nie odniosła obrażeń. Badanie alkotestem wykazało, że 19-latek był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2,5 tys zł i 15 punktów karnych, a 14-latkę uświadomili o konsekwencjach braku ostrożności.

Policja w Lęborku prosi, aby pamiętać, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przypadku kolizji z samochodem są najbardziej narażeni na poważne obrażenia.

Nie chronią ich poduszki powietrzne ani karoseria. A skutki zderzenia z pojazdem mogą być katastrofalne.

- Przypominamy kierującym, że znak D-6 "przejście dla pieszych" jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Znak ten także zobowiązuje go do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie czujnym należy być przy przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone lub znajdują się w obrębie skrzyżowania dróg. Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Za każdym razem przed wejściem na pasy należy upewnić się, czy można to zrobić bezpiecznie. Zabronione jest również korzystanie z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni - podkreśla policja w Lęborku.

