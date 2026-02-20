W skrócie Dwoje 11-latków w Lęborku ukradło hulajnogę i rower należące do seniorów - podała policja.

Ta sama para dzieci miała skraść pieniądze, telefon oraz karty płatnicze 73-latce w bibliotece.

Nastolatkowie kupili kebaby, napoje oraz namiot. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, do kradzieży doszło we wtorek na terenie Lęborka (woj. pomorskie). Zabezpieczone dowody pozwoliły ustalić, że stała za nimi para 11-latków, która wraz z rodzicami została wezwana na komendę, aby złożyć wyjaśnienia.

Kilka kradzieży jednego dnia. "Aż dziw, że oboje mają po 11 lat"

"Zaczęło się od kradzieży hulajnogi o wartości 1000 zł" - przekazali funkcjonariusze w komunikacie. Nastolatek i towarzysząca mu rówieśniczka zabrali jednoślad, który 80-letni właściciel zostawił przy mieszkalnym budynku.

Następnie dzieci jeździły hulajnogą po mieście - aż do momentu, gdy obok mijanego sklepu zauważyły rower, który należał do 72-latka robiącego wówczas zakupy.

Chłopiec wsiadł na rower i odjechał nim w kierunku najbliższego osiedla. "Gdy przejażdżka mu się znudziła, porzucił jednoślad na chodniku. Hulajnogę jeszcze sobie dzieci zostawiły" - ustalili policjanci.

Z innego sklepu 11-latek niepostrzeżenie wyniósł nóż. Próbował przeciąć nim zabezpieczenie kolejnego roweru, jednak bez powodzenia.

Zabrali pieniądze i poszli na kebaba. Kupili też namiot

"Jeszcze przed południem dzieci odwiedziły miejscową bibliotekę. Tam zwróciły uwagę na torebkę zajętej grą w szachy 73-latki. Po cichu wyjęły z niej telefon komórkowy oraz portfel z pieniędzmi i kartami płatniczymi" - opisała KWP w Gdańsku.

Bogatsi o gotówkę i środki na karcie nastolatkowie wybrali się na zakupy w kilku lokalizacjach. "Kupując kebaby, napoje i słodycze, a nawet namiot, poduszki i walkie-talkie, (dzieci - red.) wykonały łącznie 11 płatności zbliżeniowych na kwotę prawie 200 złotych" - podała policja.

11-latkowie próbowali rozłożyć namiot w miejscowym parku. Nie mogąc jednak sobie poradzić z konstrukcją, porzuciły go. "Hulajnoga też już im się znudziła, dlatego ze skradzionym w bibliotece telefonem 'wylądowała' w rzece" - poinformowano.

Materiały sprawy zabezpieczyła lęborska policja. Funkcjonariusze przekażą je do sądu rodzinnego, który zdecyduje o losach dzieci.

