- W połowie czerwca policjanci otrzymali informację o włamaniu w jednej z kościerskich galerii. Jak ustalili śledczy, sprawca po wejściu na hol galerii, uszkodził zamknięcie skarbonki, w której znajdowały się pieniądze ze zbiórki przeznaczonej na leczenie 4-letniej Zuzi walczącej z rakiem - poinformował w środę oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie Piotr Kwidziński.



Funkcjonariusze zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu i namierzyli prawdopodobnego sprawcę włamania. Ustalili jego tożsamość. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji.



30-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

