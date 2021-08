Kościerzyna: 8-latek wpadł pod samochód. Wciągnął go pies

WIADOMOŚCI LOKALNE

Do groźnego wypadku doszło w Kościerzynie (woj. pomorskie), gdzie 8-letni chłopiec wpadł pod nadjeżdżający samochód. Do zdarzenia doprowadził wyprowadzony na smyczy pies, który wciągnął dziecko pod auto. Ośmiolatek trafił do szpitala.

Zdjęcie Chłopiec wpadł pod samochód, bo pociągnął go pies, którego prowadził na smyczy / KPP Kościerzyna / Policja