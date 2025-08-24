Straż Pożarna w Tczewie została powiadomiona o pożarze domu jednorodzinnego w Gniewie chwilę przed godz. 3:00 w nocy z soboty na niedzielę. Na miejsce wysłane zostały jednostki gaśnicze.

Jak poinformował rzecznik lokalnych strażaków, w akcji brało udział dziewięć zastępów straży, trzy zespoły ratownictwa medycznego, a także policja. Ogień udało się już opanować i ugasić.

Gniew. Pożar domu jednorodzinnego. Nie żyje kobieta i dziecko

- W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano z wnętrza jedną osobę. Z ustaleń wynikało, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Po ich odnalezieniu natychmiast przystąpiono do ewakuacji i udzielania pomocy - przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Michał Myrda z KP PSP w Tczewie.

- U kobiety i 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Pomimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić czynności życiowych - dodał.

Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną pożaru. - Jest to w fazie procedowania przez służby - przekazał kpt. Myrda.

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka za odtajnienie akt. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi o to żeby ścigać opozycję Polsat News Polsat News