Kobieta i niemowlę zginęli w płomieniach. Dramat na Pomorzu
Kobieta i 11-miesięczne dziecko zginęli w pożarze domu jednorodzinnego, który wybuchł nocą w pomorskiej miejscowości Gniew nieopodal Tczewa. Ogień udało się już ugasić. Na razie nie wiadomo, dlaczego budynek zajął się płomieniami.
Straż Pożarna w Tczewie została powiadomiona o pożarze domu jednorodzinnego w Gniewie chwilę przed godz. 3:00 w nocy z soboty na niedzielę. Na miejsce wysłane zostały jednostki gaśnicze.
Jak poinformował rzecznik lokalnych strażaków, w akcji brało udział dziewięć zastępów straży, trzy zespoły ratownictwa medycznego, a także policja. Ogień udało się już opanować i ugasić.
Gniew. Pożar domu jednorodzinnego. Nie żyje kobieta i dziecko
- W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano z wnętrza jedną osobę. Z ustaleń wynikało, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Po ich odnalezieniu natychmiast przystąpiono do ewakuacji i udzielania pomocy - przekazał w rozmowie z Polsat News kpt. Michał Myrda z KP PSP w Tczewie.
- U kobiety i 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Pomimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić czynności życiowych - dodał.
Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną pożaru. - Jest to w fazie procedowania przez służby - przekazał kpt. Myrda.