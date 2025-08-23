Kłęby dymu nad Zatoką Gdańską. Wybuchł pożar, trwa akcja gaśnicza
17 zastępów straży walczy z pożarem opuszczonej hali w Pogórzu (woj. pomorskie) - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Pucku. Ogień na razie nie został opanowany, nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych. W wyniku pożaru nad Zatoką Gdańską unoszą się kłęby dymu.
W sobotę po godz. 19 doszło do pożaru opuszczonej hali w Pogórzu (powiat pucki).
- Ten pustostan ma wymiary 70 metrów na 30 metrów. Pożarem objęta jest cała hala w środku, na miejscu jest 17 zastępów straży pożarnej - przekazał w rozmowie z Interią mł. kpt. Maciej Kuptz, oficer prasowy KP PSP w Pucku.
Pogórze. Wielki pożar pustostanu, próbują opanować ogień
Akcja gaśnicza w Pogórzu trwa. Strażakom na razie nie udało się opanować ognia.
Jak przekazał mł. kpt. Kuptz, straż pożarna nie posiada żadnych informacji o ewentualnych poszkodowanych.
Udostępniane w mediach społecznościowych zdjęcia obrazują skalę pożaru. Unoszące się z opuszczonej hali kłęby dymu były widoczne m.in. nad Zatoką Gdańską.