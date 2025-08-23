Kłęby dymu nad Zatoką Gdańską. Wybuchł pożar, trwa akcja gaśnicza

17 zastępów straży walczy z pożarem opuszczonej hali w Pogórzu (woj. pomorskie) - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Pucku. Ogień na razie nie został opanowany, nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych. W wyniku pożaru nad Zatoką Gdańską unoszą się kłęby dymu.