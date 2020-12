Kanał przez Mierzeję Wiślaną. Scalany jest pierwszy most obrotowy

Jak poinformował Urząd Morski w Gdyni, na budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną scalany jest pierwszy z dwóch mostów obrotowych. Konstrukcja będzie ważyła 500 ton, a jej montaż odbywa się z dokładnością do milimetrów.

"Prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są intensywne, a coraz niższe temperatury nie przeszkadzają w pracach" - poinformował Urząd Morski.

W rejonie Zatoki Gdańskiej trwa pogłębianie basenu morskiego Portu Osłonowego. Na falochronach zachodnim i wschodnim wykonywane są narzuty kamienne. Na części lądowej falochronu zachodniego betonowany jest oczep, a w części zasadniczej - płyta. X-bloki, czyli betonowe, prefabrykowane elementy, które będą zabezpieczać falochron przed falami, zostały już wbudowane na zewnętrznej części falochronu wschodniego.

W rejonie kanału żeglugowego zakończyło się pogrążanie ścianki szczelnej po północnej stronie śluzy, takie same prace trwają po stronie południowej. Ściana pogrążona została już w obszarze śluzy oraz kieszeni bram śluzy, wykonana jest też przesłona, mikropale i montaż skleszczenia. Zakończyły się wykopy pod bramę południową śluzy. Widać już powstający układ dróg technicznych i drogi 501A.

"Inwestycja przebiega bez opóźnień"

- Wiosną 2021 roku ruch z drogi 501 zostanie przekierowany na most południowy. Jego części aktualnie są łączone na placu budowy. Poszczególne, wyraźnie zarysowane już elementy coraz bardziej uwidaczniają kształt całej budowli. Inwestycja przebiega bez opóźnień. Wdrożone procedury przyniosły pożądany efekt, także pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem sytuacja na budowie jest stabilna - wyjaśnił dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Na moście południowym zakończyły się prace żelbetowe, od posadawiania, przez wykonanie podpór i najazdów na obiekt. Zostały też zamontowane pierwsze elementy hydrauliki mostów.

- Scalana jest właśnie prefabrykowana konstrukcja mostów stalowych. Mimo masy konstrukcji, która wraz z przeciwwagą będzie wynosiła 500 ton, precyzja montażu jest określana w milimetrach. Mosty zostaną też wyważone z dokładnością do kilograma - wskazał Paweł Ciomek, kierownik robót mostowych konsorcjum NDI/Besix.

Na moście północnym trwają prace żelbetowe. W budynku bosmanatu Nowy Świat zakończyły się roboty konstrukcyjne i tynkarskie, trwają prace wykończeniowe. Na Zalewie Wiślanym wykonywana jest sztuczna wyspa. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych, tworzących jej obwiednię. Wykonanych zostało już ponad 40 proc. prac. Montowane są ściągi i stopniowo zasypywana jest grodza.

Najbliższe tygodnie

Urząd Morski w Gdyni poinformował, że najbliższe tygodnie to dalsze wykonywanie narzutów kamiennych na falochronach zachodnim i wschodnim. Kontynuowane będą prace żelbetowe, kolejno wbudowywane będą też X-bloki. Do końca tego roku pogrążone zostaną ścianki w obrębie całego kanału żeglugowego. Od października montowane są mikropale i odwodnienie. W rejonie śluzy toczyć się będą prace żelbetowe. W dalszym ciągu do poziomu zera wykonywane będą wykopy w rejonie kanału, a na początku przyszłego roku rozpoczną się prace pogłębiarskie.

Na moście północnym wykonywane będą prace żelbetowe, budowa nasypów i platforma do montażu konstrukcji stalowej. Na sztucznej wyspie pogrążana będzie ścianka grodzy tworzącej obwiednie, montowane ściągi i zasypy. Grodza zostanie zabezpieczona przed zimą.

Strategiczna inwestycja

- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Koronawirus nie zatrzymuje polskich budów: trwają one w całym kraju - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe około 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny, będą miały 5 metrów głębokości.

