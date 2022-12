To największy krab, którego znaleziono do tej pory w Polsce. Jak podaje strona "Łowca Obcych - Ogólnopolska Akcja Namierzania Gatunków Obcych w Polskich Wodach", tuż za nim plasuje się regularnie obserwowany inwazyjny gatunek obcy - krab wełnistoręki.

Oprócz niego w Bałtyku i bliskim jego sąsiedztwie znajdziemy krabika amerykańskiego. W naszym kraju mamy jeden rodzimy gatunek tego skorupiaka. Mowa o krabie brzegowym znanym jako raczyniec jadalny lub invasive green crab.

"Konkuruje z kalinkiem tam, gdzie ten występuje naturalnie (i odwrotnie). Mamy tutaj przykład inwazji gatunków inwazyjnych na gatunki inwazyjne. Oczywiście, do tego wszystkiego by nie doszło, gdyby nie interwencja człowieka, przez co gatunki te zostały sztucznie przeniesione poza ich naturalne zasięgi i zmuszone do odnalezienia się w obcych im światach, gdzie doprowadzają do ich wyniszczania" - czytamy we wpisie Łowcy Obcych.

Autor wpisu zaapelował o dokumentowanie obserwacji tego gatunku i przesyłanie zdjęć z datą i lokalizacją skorupiaka.

Amerykańskie raki w Polsce

W Polsce można spotkać nie tylko kraby, ale też dwa gatunki amerykańskich raków - raka pręgowatego i raka kalifornijskiego. Zostały one sprowadzone do naszego kraju, ponieważ w rodzimych wodach populacja raków europejskich zaczęła drastycznie spadać z powodu "dżumy raczej". Niestety, okazało się, że amerykańskie raki przenoszą tę chorobę, są więc bardzo dużym zagrożeniem dla raków naturalnie występujących w Polsce.



Mimo prób stosowania między innymi pestycydów i pułapek feromonowych, do tej pory nie udało się powstrzymać ekspansji amerykańskich raków w naszych wodach. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że należy spodziewać się dalszej, niekontrolowanej introdukcji i samoczynnej ekspansji tych gatunków w wodach polskich.



Czytaj więcej na Interia Zielona.