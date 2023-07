Szczęśliwy finał poszukiwań 50-latka i jego syna, których od soboty uznawano za zaginionych. Podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przekazała Interii, że w poniedziałek rano mężczyzna sam zgłosił się do służb.

Mężczyzna z synem odnalezieni

"Najpierw skontaktował się z WOPR-em, a następnie około godziny 9 stawił się w komisariacie na Przymorzu" - przekazano w nadesłanym do redakcji komunikacie. Po rozmowie z 50-latkiem policjanci ustalili, że zarówno jemu, jak i synowi nic się nie stało.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że po wyjściu z wody mężczyzna poszedł do domu z synem i zapomniał o rzeczach , które zostawił na plaży" - podała podinsp. Magdalena Ciska.

Jelitkowo: Mężczyźni "zaginęli" w sobotę

Około 50-letni mężczyzna wraz z synem w sobotę po południu weszli do wody na plaży w Jelitkowie w Gdańsku, po czym nie wrócili po swoje rzeczy, które na niej zostawili. Tamtejszą policję poinformował pracownik wypożyczalni sprzętu wodnego.

- W godzinach między 14:00 a 15:00 mężczyzna w wieku około 50 lat z dzieckiem w wieku 12-14 lat weszli do wody z deską SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik - relacjonowała kilka dni temu podinsp. Ciska.