Jastarnia: we wtorek ewakuacja mieszkańców. Będzie wyciągany niewybuch

Wobec stwierdzonego bezpośrednio niebezpieczeństwa związanego z planowanym podjęciem niewybuchu z basenu portowego w Jastarni, wszystkie osoby przebywające na terenie części miejscowości Jastarnia zobowiązane są do ewakuacji we wtorek do godz. 8. To treść zarządzenia burmistrza Jastarni Tyberiusza Narkowicza, które zostało umieszczone na stronach urzędu.

Policja prosi o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji

Akcja ma trwać między godz. 8 a 15.

Ewakuacja będzie dotyczyła mieszkańców i turystów z kilkunastu ulic Jastarni: Portowa, Nad Zatoką, Szyprów, Błękitna, Herrmanna, Braci Kłosów, Jana z Kolna, Ceynowy, Rybacka, Południowa, Pl. Necla, Tadeusza Kościuszki od nr 7 do końca, Abrahama od nr 19 do końca, Mariana Stelmaszczyka od nr 5 do końca, Ks. Bernarda Sychty od nr 35 do 95 (tylko numery nieparzyste), Szkolna od nr 1 do nr 11, ul. Spokojna, Kossak - Główczewskiego od nr 3A do końca, oraz Adama Mickiewicza od nr 31 do 71.

Policja w Pucku prosi mieszkańców o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji. Wskazała również, że teren objęty ewakuacją zabezpieczany będzie przez patrole.

Burmistrz Jastarni wskazał, że na czas ewakuacji wyznaczony będzie punkt zborny ewakuowanych osób, które nie mają możliwości schronienia w innym miejscu bezpiecznym. Będzie to punkt w Szkole Podstawowej w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka 4.

- O akcji już wcześniej informowaliśmy mieszkańców, więc liczę na to, że większość z nich w tym czasie uda się do swoich bliskich - podkreślił burmistrz Narkowicz.

Niewybuch znajduje się przy samym brzegu

Niewybuch z okresu II wojny światowej znajduje się w basenie portowym w Jastarni.

Jak przekazał rzecznik prasowy 8. FOW kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, pocisk znajduje się przy samym brzegu. "Jest to niewybuch pochodzenia radzieckiego z okresu II wojny światowej, o wadze ok. 250 kilogramów" - tłumaczył.

Dodał, że wtorkowa akcja będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym do wody zejdą nurkowie-minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców i wydobędą niewybuch na ląd. - W dalszej części niewybuch zostanie przekazany saperom z 43. Batalionu Saperów z Rozewia, a następnie wywieziony na poligon - wyjaśniał Lewandowski.

Burmistrz w zarządzeniu sugeruje, że planowany powrót do miejsca zamieszkania nastąpi ok. godz. 15, jednak nie wcześniej niż po odwołaniu ewakuacji.

Podkreśla przy tym, że rzeczywiste zakończenie zagrożenia zasygnalizowane będzie komunikatem głosowym przez megafony.