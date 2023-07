Kontrole sanepidu w smażalniach ryb. Nałożono 28 grzywien

Jak podała kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego WSSE Katarzyna Waluszko , nieprawidłowości stwierdzono podczas 44 kontroli. Były to: niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu czy brak czystości bieżącej.

Inspektorzy sprawdzają również jakość wody, warunki do mycia i rozmrażania żywności oraz rąk pracowników, usuwanie odpadów żywnościowych, szkolenia pracowników na określonych stanowiskach oraz terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości surowców stosowanych do przygotowywania potraw.