W skrócie Na chodniku przed Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku pojawił się napis nawiązujący do zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

Sprawą zajmują się gdańscy kryminalni, którzy zabezpieczyli teren, sprawdzają monitoringi i poszukują sprawcy, który umieścił niepokojące hasło na chodniku.

Małopolska policja zatrzymała już kilkanaście osób w całym kraju, które w internecie lub publicznie pochwalały atak w Krakowie lub groziły podobnymi działaniami.

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Radio Gdańsk informuje, że w piątek na chodniku przed Uniwersytetem WSB Merito ktoś umieścił napis "Kraków teraz WSB".

Jego treść jest nawiązaniem do ubiegłotygodniowego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni sprawca oddał z samochodu serię strzałów, w wyniku których śmierć poniosło sześć osób a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

Incydent w Gdańsku. Niepokojący napis przed uczelnią

O pojawieniu się napisu zostały poinformowane służby. Asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku przekazał w rozmowie ze wspomnianym radiem, że incydent zgłosił ochroniarz. Rzecznik gdańskiej policji dodał, że napis został usunięty z chodnika.

- Sprawą zajmują się kryminalni, którzy ustalają okoliczności zdarzenia, sprawdzają monitoringi oraz rozmawiają z osobami, które mogą mieć przydatną dla sprawy wiedzę. Teren został objęty doraźnym nadzorem służby patrolowej - powiedział Chrzanowski.

Wychwalanie ataku w Krakowie. Są zatrzymania

W piątek małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób w związku z wychwalaniem zamachu w Krakowie. Dwaj mężczyźni, niezależnie od siebie, opublikowali w internecie treści pochwalające atak. Zostali przekazani do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście. Tam przeprowadzono z nimi dalsze czynności w sprawie.

To nie są jedyne przypadki publicznego wychwalania tragicznego wydarzenia z Krakowa. Mężczyzna z Iławy został zatrzymany, a następnie objęty dozorem policyjnym. Zatrzymano także 68-latka z Elbląga. Według RMF24 wszczął on awanturę w Urzędzie Miasta, groził pracownikom, chwalił zamachowca i zapowiadał podobny atak.

W całym kraju policja zatrzymała kilkanaście osób za publiczne aprobowanie sprawcy zamachu w Krakowie.



