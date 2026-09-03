W skrócie Na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra zderzył się z samochodem ciężarowym, powodując zatrzymanie ruchu kolejowego w obu kierunkach.

W wyniku zderzenia kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala, natomiast kilku pasażerów pociągu oraz maszynista doznali drobnych urazów, które nie wymagały hospitalizacji.

Na miejscu pracowały służby ratownicze, policja oraz PKP, a okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło około godz. 13:25. Jak przekazali gdańscy strażacy, służby otrzymały wówczas zgłoszenie o zderzeniu pociągu PKP Intercity z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku.

Na miejsce skierowano siedem zastępów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego "Gdańsk" oraz oficera operacyjnego.

Gdańsk. Zderzenie pociągu z ciężarówką. Kierowca trafił do szpitala

Pomimo dużych zniszczeń wstępnie wykluczono, aby w zdarzeniu były osoby ciężko ranne. Poszkodowany został kierowca samochodu ciężarowego. Mężczyzna był przytomny i został przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.

Na zdjęciach opublikowanych przez służby widać skalę zniszczeń po zderzeniu. Samochód ciężarowy został poważnie uszkodzony, a jego elementy są rozrzucone w rejonie przejazdu kolejowego. Pociąg zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej.

Rozwiń

Kilku pasażerów pociągu oraz maszynista zgłaszało początkowo drobne urazy. Jak przekazały służby, ich stan nie wymagał transportu do szpitala.

Po wypadku ruch kolejowy został wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu pracuje pięć zespołów ratownictwa medycznego, policja oraz służby PKP.

Jak dodano, okoliczności zderzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.



