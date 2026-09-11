Groźny wypadek na Pomorzu. Zderzenie czołowe z radiowozem, są ranni

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Groźby wypadek na drodze krajowej nr 90 w miejscowości Jaźwiska w woj. pomorskim. Samochód osobowy zderzył się czołowo z nieoznakowanym radiowozem. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne. Wśród poszkodowanych nie ma mundurowych.

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Służby ratownicze przy przewróconym samochodzie i karetce na moście w Jaźwiskach na DK 90.
Groźny wypadek na DK 90 w miejscowości Jaźwiska na PomorzuKPP w Kwidzyniemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 90 w Jaźwiskach, gdzie samochód osobowy zderzył się czołowo z nieoznakowanym radiowozem.
  • Wszyscy poszkodowani to pasażerowie samochodu marki Skoda, natomiast policjanci nie odnieśli obrażeń.
  • W wyniku wypadku wystąpiły poważne utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana przez kilka godzin, a na miejscu pracowały służby.
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Do wypadku na DK 90 doszło około godz. 9 rano na moście w miejscowości Jaźwiska. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

- Ze wstępnych ustaleń kierujący samochodem marki Skoda z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i uderzył w nieoznakowany radiowóz marki Kia - przekazała Interii mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowa KPP w Tczewie.

W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby. Wszystkie to pasażerowie Skody. - Na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, by poszkodowani zostali również policjanci - poinformowała Ożóg.

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Dwie ranne osoby zostały przewiezione do szpitala w Kwidzynie, jedna do szpitala w Grudziądzu, natomiast czwartą przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jaźwiska. Zderzenie czołowe na DK 90, zniszczony radiowóz

W związku z wypadkiem na DK 90 występowały duże utrudnienia w ruchu. Droga przez kilka godzin pozostawała całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

"Kierujący jadący od strony Kwidzyna są kierowani na rondzie w kierunku Sztumu. Z kolei od strony Korzeniewa pojazdy kierowane są na rondo ulicą Malborską, a następnie na Sztum" - informowała w komunikacie KPP w Tczewie, apelując do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na miejscu pracowały służby, które starają się ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Policja poinformowała, że działania służb na miejscu się już zakończyły, a ruch został wznowiony.

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