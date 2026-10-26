W skrócie Ośmioletni chłopiec został potrącony na przejściu dla pieszych przy ul. Kartuskiej w Kościerzynie w poniedziałek około godziny 17:15.

Ranne dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Kościerzynie, jednak szczegółowe informacje o stanie zdrowia chłopca nie zostały ujawnione.

Policja ustaliła, że 61-letni kierujący audi mieszkaniec miasta był trzeźwy, a funkcjonariusze obecnie wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku.

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Zgłoszenie o potrąceniu pieszego na ul. Kartuskiej wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w poniedziałek około godz. 17:15.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Jak wynika z ich wstępnych ustaleń, samochód potrącił ośmiolatka na przejściu dla pieszych.

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Chłopiec doznał obrażeń i został przetransportowany do kościerskiego szpitala. Kierujący był trzeźwy - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie.

Nie przekazano szczegółowych informacji o obrażeniach dziecka ani jego stanie zdrowia.

Kościerzyna. Potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych

W chwili opublikowania policyjnego komunikatu funkcjonariusze nadal pracowali na ul. Kartuskiej. Ich zadaniem jest ustalenie dokładnego przebiegu potrącenia. Policja nie wskazała dotąd przyczyny zdarzenia.

Po wypadku mundurowi zaapelowali o ostrożność. Przypomnieli kierowcom o konieczności zachowania szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych oraz dostosowania prędkości do warunków na drodze.

Pieszym przypominamy o zachowaniu ostrożności przed wejściem na jezdnię i przestrzeganiu zasad bezpiecznego przechodzenia przez przejście - podkreślono w komunikacie.

"Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich" - zaznaczyła kościerska policja.



