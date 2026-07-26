Groźny incydent w aquaparku, doszło do wycieku. Ewakuowano 400 osób

W skrócie Ponad 400 osób zostało ewakuowanych z aquaparku w Redzie po wycieku substancji chemicznej spowodowanym błędem obsługi.

Według Straży Pożarnej technik przypadkowo dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu, co doprowadziło do wydzielania się chloru.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została przewieziona do szpitala, a na miejscu pracowało ponad 30 ratowników oraz jedenaście zastępów straży pożarnej.

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St. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformował, że w niedzielę przed godz. 19 straż pożarna w Wejherowie otrzymała zgłoszenie o wydzielaniu się substancji chemicznej w krytej pływalni Aquapark Reda przy ul. Morskiej.

Reda. Ewakuacja w aquaparku, wyciek substancji chemicznej

Według wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku błędu obsługi technicznej. - Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu, wykorzystywanym do uzdatniania wody basenowej. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru - podał wieczorem st. kpt. Andrzej Piechowski.

W pierwszym komunikacie po ewakuacji z aquaparku straż pożarna informowała, że do wycieku podchlorynu sodu doszło w wyniku rozszczelnienia instalacji. Później, w kolejnym komunikacie, ratownicy podali informację, że prawdopodobnie doszło do błędu obsługi technicznej.

Jak podała straż pożarna, z obiektu ewakuowano łącznie ponad 400 osób, w tym gości korzystających z aquaparku oraz pracowników. Zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie. Został on przewieziony do szpitala.

Na miejscu pracuje jedenaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni. Łącznie w działania zaangażowanych jest ponad 30 ratowników.





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