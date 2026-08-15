W skrócie Około 200 strażaków działa na terenie pożaru składowiska odpadów w Chlewnicy na Pomorzu.

Ogień obejmuje cztery hale, a gęsty dym, unoszący się nad obiektem, jest dostrzegalny z dużej odległości.

Władze gminy Potęgowo zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach oraz poinformowały o możliwych przerwach w dostawie wody.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do pożaru doszło w sobotę ok. godz. 12.30 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy.

Jak informuje rzecznik prasowy KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, do akcji ratowniczo-gaśniczej zadysponowano blisko 200 strażaków.

Chlewnica. Pożar na składowisku odpadów

- Pożarem objęte są cztery hale o łącznej powierzchni ok. 5 tys. m kw. Ogień przedostał się również na budynek biurowy - przekazał strażak z KW PSP w Gdańsku, dodając, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru poza obszar zakładu.

Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy prowadzą działania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zabezpieczenie sąsiednich obiektów - zaznaczył mł. asp. Westrych.

Dym, unoszący się nad składowiskiem w Chlewnicy, widoczny jest z odległości nawet kilku kilometrów. Widać to m.in. na zdjęciach lokalnych strażaków z OSP w Kielnie.

Strażacy koncentrują się na gaszeniu zarzewi ognia, uniemożliwieniu rozprzestrzenianiu się pożaru na kolejne hale i na ratowaniu pozostałej części firmy. Pomagają im pracownicy zakładu, wywożąc posortowane odpady, by nie dochodziło do kolejnych zapłonów.

- To pożar o dużej skali. Trudny, bo śmieci palą się szybko i pożar łatwo się rozprzestrzenia. (…) Mamy już rozłożone dwie magistrale wodne. Może będzie potrzebna jeszcze trzecia. Zasilamy się wodą m.in. z hydrantów, zbiorników przeciwpożarowych znajdujących się na terenie zakładu, a także z pobliskiego jeziora - przekazał strażak.

Dodał, że akcja gaśnicza może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Rozwiń

Pożar składowiska w Chlewnicy. Gmina apeluje do mieszkańców

W związku ze skalą pożaru gmina Potęgowo, w której znajduje się zakład odpadów, wydała pilny komunikat do mieszkańców.

"Ze względów bezpieczeństwa apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym" - napisano we wpisie na portalu Facebook.

Władze gminy zwróciły się również z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia działań.

Rozwiń

W oddzielnym komunikacie poinformowano, że "w związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody do celów przeciwpożarowych", w miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu.



