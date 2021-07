Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chyloni prowadzą poszukiwania 16-letniej Emilii Lipińskiej.

W niedzielę około godz. 13:30 mama nastolatki zgłosiła jej zaginięcie. Policjanci ustalili, że dziewczyna dzień wcześniej przed godz. 9 wyszła z domu do pracy do jednego z gdyńskich hoteli i do tej pory nie wróciła.

Zaginiona 16-latka ma około 166 cm wzrostu, ciemne blond włosy do ramion i jest szczupłej budowy ciała. Przed zaginięciem miała na sobie czarną koszulkę, krótkie dżinsowe spodenki i czarne sportowe buty. Dziewczynka miała przy sobie czarny plecak z białymi zamkami.

Policja prosi o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Chyloni przy ul. Owsianej 5 w Gdyni, tel. dyżurnego 47-74-21-355 lub pod numerem alarmowym 112.