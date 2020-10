Gdyńscy policjanci zatrzymali 25-latka, który podczas protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji sforsował drzwi wejściowe do kamienicy, gdzie mieszczą się biura posłów Prawa i Sprawiedliwości. Policja dementuje, jakoby miał on związek z grupą kibiców.

Zdjęcie Protest w Trójmieście /Karol Makurat /Reporter

W sobotnie popołudnie (24 października) w Trójmieście odbyły się demonstracje przeciwko czwartkowemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego uznającemu aborcję z powodu ciężkich wad płodu za niezgodną z ustawą zasadniczą.

Reklama

O godz. 17 na skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczęła się manifestacja pod hasłem: "Piekło kobiet". Policja wzywała uczestników do zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa oraz rozejścia się.

Protestujący ulicami miasta przeszli w kierunku biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, które mieści się przy ul. Starowiejskiej.

W czasie protestu doszło do zniszczenia drzwi wejściowych do kamienicy, w której swoje biura mają posłowie PiS Marcin Horała i Janusz Śniadek.

Zatrzymanie 25-latka

Jak powiedziała w niedzielę rzeczniczka gdyńskiej policji asp. Jolanta Grunert, w sprawie mundurowi zatrzymali 25-letniego mieszkańca Gdyni.

- Mężczyzna kopał w drzwi do budynku, aby się otworzyły. Został on zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Odpowie za swój czyn przed sądem - powiedziała asp. Grunert.

Jednocześnie zdementowała doniesienia medialne mówiące o tym, że osoba, która sforsowała drzwi do kamienicy przy ul. Starowiejskiej, jest powiązana z grupą pseudokibiców Arki Gdynia.

W niedzielę zapowiadane są kolejne protesty w całym Trójmieście.